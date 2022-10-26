Центральная Азия может присоединиться к «тюркскому миру»

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26 октября 2022, 12:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: YouTube

11 ноября в Самарканде состоится саммит глав Организации Тюркских Государств (ОТГ). Главным вопросом станет обсуждение перехода к единому алфавиту всеми странами – участницами интеграционного объединения. Аналитики отмечают ключевую роль Турции в данном процессе, и считают, что она способствует формированию своеобразного «тюркского мира». К тому же это означает стремление дистанцироваться от российской политики и при этом, укрепить своё этническое единство. Одновременно есть готовность сохранить доброжелательные отношения с РФ. Русский язык останется языком межнационального общения. Но тем не менее, переход на латиницу может привести к сокращению его использования в будущем.

На днях в Бурсе состоялся семинар, в ходе которого как раз обсуждался вопрос создания единого алфавита для ОТГ. В объединение входят такие страны, как Турция, Азербайджан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. В семинаре приняли участие глава Совета старейшин организации, зампред Партии Справедливости и Развития Турции господин Йылдырим, а также член Совета старейшин Азербайджана Хасан Хасанов. Возглавил его глава Общества турецкого языка – Гюлер Гюльсевин. В комиссию по разработке единого алфавита должны будут войти по два человека от каждого государства. Первое заседание комиссии планируется провести в Бишкеке.

Стоит отметить, что Турецкая республика продвигает собственный вариант письменности, базирующийся на латинице. Она была введена в стране ещё при «отце-основателе» Мустафе Кемале Ататюрке. Причина перехода на латиницу обосновывалась тем, что арабское письмо не было приспособлено к особенностям фонетики тюркских языков. Что до введения нового алфавита в ОТГ, то это на данном этапе вызывает множество вопросов. Отдельные аналитики считают, что президент Турции Эрдоган пытается создать в лице своего государства «центр нового мира», на который будут равняться все республики организации. И это несомненно может привести к усилению позиций Анкары во всей Центральной Азии.