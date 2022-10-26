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Аргументы Недели Общество 13+

Рогов заявил, что Энергодар и Бердянск – главные цели ВСУ

, 12:33

Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными целями наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, первым приоритетным направлением Украины остается Энергодар с ЗАЭС, а вторым Бердянск.

Рогов также отметил, что сейчас идет перегруппировка ВСУ и переброска войск в Запорожскую область. Источник считает, что армия противника готовится к атаке. Он подчеркнул, что украинскую технику доставляют в ночное время и «с максимальной скрытностью».


Ранее сообщалось, что ВСУ превращают промышленные предприятия на Запорожье в укрепрайоны.

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