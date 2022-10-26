Рогов заявил, что Энергодар и Бердянск – главные цели ВСУ

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26 октября 2022, 12:33

Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными целями наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.



По его словам, первым приоритетным направлением Украины остается Энергодар с ЗАЭС, а вторым Бердянск.

Рогов также отметил, что сейчас идет перегруппировка ВСУ и переброска войск в Запорожскую область. Источник считает, что армия противника готовится к атаке. Он подчеркнул, что украинскую технику доставляют в ночное время и «с максимальной скрытностью».



Ранее сообщалось, что ВСУ превращают промышленные предприятия на Запорожье в укрепрайоны.