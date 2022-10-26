Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ и наемники создают в Запорожье укрепрайоны типа «Азовстали» в Мариуполе

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26 октября 2022, 11:14

Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской обл.

Вооруженные формирования Украины и иностранные наемники в настоящее время создают в городе Запорожье укрепрайоны типа того, что был на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Эту информацию сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий рассказал, что свои основные силы украинские националисты сосредоточили на промышленных предприятиях Запорожья. Они превращают их в укрепрайоны. По сведениям врио главы Запорожской области, в город Запорожье прибыли тысячи иностранных наемников.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что на Запорожском направлении зафиксирована перегруппировка большого количества соединений ВСУ. Рогов полагает, что украинская армия готовит наступление.

Во вторник, 25 октября, у здания медиахолдинга «За!ТВ» в Мелитополе произошел теракт.

Как указал Балицкий, укронацисты выбрали утреннее время, когда сотрудники шли на работу. Подлый удар был нанесен по мирным людям. Пострадали несколько человек. Здание медиахолдинга повреждено.