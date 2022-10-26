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Экс-депутат Верховной Рады Царёв: российские военные дошли до Одессы в начале СВО

, 11:31 Источник: Свободная Пресса

Экс-депутат Верховной Рады Царёв: российские военные дошли до Одессы в начале СВО
Олег Царев, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в начале СВО российская армия дошла до Одессы, но была вынуждена отступить под Херсон. Об этом пишет «Свободная Пресса».

«Мало кто знает, что в те дни некоторые наши подразделения дошли до Одессы», - пишет Царев в соцсетях. Он отметил, что военные были вынуждены отступить по причине того, что были оторваны от снабжения.

Царев добавил, что изначально маленький гарнизон ВСУ был усилен частями, отправленными с запада Украины.

Ранее сообщалось об очередной воздушной тревоге в Одессе.

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