Военкор Сладков объяснил, почему в России не проводят полную мобилизацию: потребуются дополнительные финансовые затраты

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26 октября 2022, 10:57 Источник: Говорит Москва

MOD Russia/globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, что полная мобилизация не проводится сейчас, поскольку это повлечёт за собой дополнительные финансовые затраты.

Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя возможность введения полной мобилизации в стране, отметил нехватку экипировки для обеспечения призванных резервистов в рамках частичной мобилизации. Военкор также заметил, что уже поднимаются вопросы с подготовкой людей.

«Мы не можем 300 тысяч обеспечить плюс добровольцы, подготовить так, как это должно быть, как мы можем. А тут ещё дополнительные финансовые тягости для нас придумывать?» - сказал военный журналист.

Он указал, что не всех мобилизованных сейчас обеспечивают всем необходимым, кому-то термобелья не хватает, у кого-то нет зимней одежды, где-то вообще 15 процентов одеты, остальные в гражданке. Есть дефицит перчаток. «...кто-то получает каски времён ВОВ, поэтому тут сложно», - рассказал военкор.

По словам Сладкова, в системе тылового обеспечения могут наблюдаться сбои из-за высоких нагрузок.

Корреспондент АН Елена Головань рассказала, как собирают помощь мобилизованным.