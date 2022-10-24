Репортаж из мобилизационного лагеря

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2022, 11:21 Елена Головань, корреспондент

Фото: администрация Семилукского муниципального района

Уже второй раз езжу к мобилизованным ребятам в часть. И знаете, все труднее писать об этом. Если честно, три дня не могла приступить. Столько эмоций, чувств, информации… Потому что, наверное, все больше узнаёшь пацанов, которые вот-вот возьмут автоматы и пойдут защищать, в том числе меня и моих детей. И когда смотришь в их глаза, понимаешь – да, эти ребята пойдут. А они в свою очередь глядят на тебя и пытаются найти хоть какие-то ответы. А их, ответов, попросту нет.

В общем, в прошлый четверг мы вновь поехали к нашим, семилукским, ребятам на мобилизационный пункт. Сейчас у них уже немного больше уверенности в своих силах – каждый день проходит военная подготовка. Ну и мы здесь, в тылу, пытаемся хоть как-то помочь им, в том числе и своей поддержкой.

Но не только ей. В этот раз мы снова привезли две газели гуманитарной помощи. Множество лопат, топоров, пил, гвоздей, строительных перчаток (сами ребята просили об этом). ООО «Артстрой», «ББК-Строй», «МастерДом», ИП Дронов, предприниматель Ислам, фамилии которого я не знаю (просто помог, чем мог и все). Три дрона, множество всевозможных продуктов, медикаментов, кремов, бритвенных станков... Плюс, конечно, письма от детей нашего района. А также сшитые и связанные своими руками вещи.

Носки и шапки оценили. Я сделала «запрос» на жилетки. Ребята сказали, что там, на фронте, точно не помешают. Желательно с воротником. Так что, девочки-мастерицы, всё в наших руках. Продолжаем набирать петельки и вязать, вязать, вязать… Ну и шить, конечно: наши балаклавы и шейные платки разобрали вмиг. В следующий раз повезем ещё партию плащей и сидушек помимо всего прочего…

«Придётся КАМАЗ на передовую отправлять вместе с нами»

Когда приехали к части, лил мелкий, противный дождь. Бойцы два часа с лишним разгружали наши машины – нести было довольно далеко. Но все пришли обратно. Просто поговорить, увидеть земляков. Так и стояли с ними под дождём, беседовали.

- Вы нам столько всего привезли, что вместе с нами, похоже, придется КАМАЗ на передовую отправлять, - смеются наши, семилукские. А вместе с ними и ребята из других районов и регионов – потому что ещё в первый наш приезд поняли, что для нас разницы нет – все они наши, родные. И неважно, из Казани они, Ставрополя или Питера.

- Главное, чтобы было что отправлять, а с остальным разберемся, - со знанием дела заявляет наш старый знакомый Максим, который как раз и отвечает в части за отправку гуманитарных грузов туда, «за ленточку». Повторюсь, внук генерала, а сам на передовой был три месяца – с самого первого дня СВО.

А наши парни спрашивают – мол, а кто спонсор? Откуда столько всего?

- Ребят, люди несут и несут, - отвечаю я. – Простые люди – ваши родные, соседи, друзья, да и просто незнакомые вам семилукцы, воронежцы. А недавно ещё помогли и питерцы, и краснодарцы.

- Вот что удивительно, - размышляет Станислав Жук (к слову, он депутат районного совета, но не об этом речь). – Знаете, объединились все – общественники, чиновники, простые жители. И никаких тебе делёжек, никаких дрязг – просто все вместе мы делаем общее дело.

Они со мной, а я с ними, а вместе – с пацанами

В этот раз я постаралась не реветь. Сильно постаралась и почти получилось. Просто в наш прошлый приезд мои коллеги по «помогальческому» цеху всю дорогу надо мной прикалывались – мол, весь плац слезами залила. Особенно Дима Вещев, который меня, собственно, и сподвиг на всю эту деятельность. Нашли, правда, и в этот раз повод, видя, что я к пацанам как мама: то шапку надень, то тяжелое сильно не таскай, то обнимашки…

- Ленка, ты, скоро, того и гляди, всю часть усыновишь.

- Я могу, ага, - стойко держусь я, стараясь вновь не разреветься.

И я понимаю, почему это происходит. Знаете, ведь в глазах моих коллег те же самые чувства. И у Димы, и у Стаса, и у Кости, да даже у водителей Саши и Игоря те же эмоции… Но они мужики, реветь им вроде как по штату не положено. А потому, Господь с ними, пусть прикалываются. Главное, что они со мной, я с ними, а все мы вместе с теми ребятами, которые вот-вот пойдут на передовую. Словом, все вместе делаем нужное дело и плечом к плечу стараемся приблизить столь нужную нам и долгожданную победу.

«Мне не стыдно, что я от Семилукского района призвался»

Когда разговаривали с парнями, затронули тему о том, как будем отмечать их возвращение.

- А где будем отмечать? - спрашивает совсем молоденький светло-русый парень. Наш, семилукский.

- Родные наши, только вернитесь живыми и здоровыми, а где отмечать, уж точно найдём. Хоть прямо на главной площади Семилук столы накроем, - отвечаем мы чуть ли не хором.

«А знаете, мне не стыдно, что я от Семилукского района призвался», - написал потом один из ребят нашему Константину Мыскову. Он, Константин в смысле, директор городского Дворца культуры, и с нашими пацанами держит постоянную связь.

«Спасибо за помощь и пирожки!»

Ох, чуть не забыла… В этот раз мы решили порадовать наших ребят ещё и домашними пирожками. Наши семилукские хозяйки напекли их столько, что хватило, наверное, чуть ли не на полчасти. Плюс снабдили ещё и домашним вареньем, мёдом и компотом. Когда ехали обратно в Семилуки, нашему Косте Мыскову позвонили несколько раз. Он ставил звонок на громкую связь, и мы все слушали, как ребята благодарят и за помощь, и за пирожки. Сказали, что было очень вкусно. Так что передаю эти слова благодарности нашим замечательным пекарям.

- Я очень сильно хочу поблагодарить своих партнеров, которые без раздумий пришли на помощь, - говорит Дмитрий Вещев. – Спасибо вам огромное за доверие и помощь ребятам от всей души, и огромное, нет огромнейшее спасибо человеку, который привез неделю назад денег на квадрокоптер, моё уважение таким людям безгранично. Спасибо всем тем, кто откликнулся на просьбу. Деньги поступают со всей России. Только благодаря таким людям она, моя Россия, непобедима, они и есть то, за что ребята воюют там.

«Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось»

От себя скажу, что я готова обнять и расцеловать каждого, кто приносит необходимые вещи или перечисляет хоть сто рублей на карту, специально открытую нами для помощи нашим бойцам. Вот раздумывала сегодня, с мужем разговаривала. Иногда смотришь, и кажется, что наши люди ещё не понимают, с чем мы столкнулись. Где-то фейерверки, где-то фестивали… А с другой – глядишь, и от кого не ждали – помощь. Но как мне кажется, нам всем нужно… ну, переформатироваться что ли… К примеру, поймала себя сегодня на мысли о том, что стала думать немного другими категориями. Если раньше для меня мерилом денег было количество мяса, которое я могу купить детям, то сейчас я начала считать деньги в шапках для бойцов. Два мотка шерсти по 180 рублей – три шапки.

Прихожу в магазин и объясняю, что мне нужна вот такая пряжа, которая мягкая, но шерстяная по большей части, и чтобы мало акрила в составе. Потому что, говорю, если будет гореть, чтобы можно было быстрее сорвать с себя. Говорю, и сама ужасаюсь своим словам – ведь это страшно! Безумно страшно, что мы вяжем бойцам с расчётом на то, что они могут гореть в танке и так далее, и тому подобное... И ведь продавец понимает, и начинаем вместе с ней подбирать оптимальный состав. И тут же продавец, которая, как оказывается, в курсе нашей деятельности, говорит, что тоже готова помочь отшить те же платки… Ну… а как по-другому? Да, психика сопротивляется, пытаясь хоть немного воспринять действительность. Когда задумываешься, становится безумно страшно. Так может, потому пытаешься не столько думать, сколько делать, делать, делать…

У меня, к примеру, с начала мая было аж целых два выходных. Пасха и Троица. Сначала я вязала деткам Донбасса (надеюсь, всё-таки в ближайшее время отвезём), теперь вот шапки бойцам плюс сидушки. Когда сажусь работать в воскресенье, вспоминаю слова моей бабушки Любы, которая, если ей приходилась работать в этот день недели, говорила: «Пусть Господь прощает! По-другому нельзя». Да, правда, по-другому нельзя. Я вот смотрю на наших девчонок, которые изо всех сил шьют, вяжут, мастерят – для них тоже нет выходных. Нужно ведь! А потому, выражаясь языком бабушки, скажу: «Пусть Господь простит нас всех!». И спасёт, и сбережёт. А мы пока что будем пытаться своими руками сберечь тех, кто идёт за нас в бой. Так что низкий поклон вам, мастерицы! И люди, которые помогают кто чем может! И предприниматели! И чиновники, и общественники! А главное, наши бойцы, которые идут за нас с вами в пекло военных действий! Пусть Господь хранит нас всех! Недаром ведь говорили наши предки: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось».

P.S. Ну а мы продолжаем собирать. Нужны влажные салфетки (в огромных количествах), сладкие шоколадные батончики, энергетики (не алкогольные!), газовые горелки, сигареты, носки, трусы, провода (ШВВП многожильные), удлинители, дизельные генераторы, дроны, ночные прицелы (дорогое удовольствие – от ста и выше тысяч рублей), а также батарейки (мизинчиковые и не только) и зарядные устройства. Поэтому мы вновь в строю. Если у вас, дорогие читатели, возникнет желание помочь, с нами можно связаться по телефонам Дмитрия Вещева: +7 908-146-57-32 (он же на WhatsApp), Елены Головань +7 920-437-36-07 (он же на WhatsApp), +7 916-105-40-28.

Номер карты для финансовой помощи на закупку необходимого 2202 2036 9060 8148 держатель Елена Владимировна Г. Карта привязана к номеру телефона +7 916-105-40-28.

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