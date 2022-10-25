Фон дер Ляйен похвалила Зеленского за то, что его умение общаться с публикой позволяет сохранять Украину в топе мировой повестки

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25 октября 2022, 20:19 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн высоко оценила работу киевских властей с общественностью, благодаря которой тема Украины на протяжении вот уже нескольких месяцев продолжает оставаться в топе мировой политической повестки. Об этом она говорила, выступая на церемонии закрытия международной донорской конференции для Украины во вторник.

«То, как вы [глава правительства Украины Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский] ведете общение с публикой, значительно помогает сохранять тему Украины в топе мировой повестки и мобилизовывать помощь Украине на мировой арене. Украина этого заслуживает» - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что это особенно важно, учитывая то, что сбор средств на восстановление Украины и ее поддержку - «это надолго».

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение срочно предоставить Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для оперативного восстановления энергоснабжения.