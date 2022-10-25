ЕС срочно предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для оперативного восстановления энергоснабжения

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25 октября 2022, 13:10 Источник: ТАСС

Урсула фон дер Ляйен, IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Европейский союз предоставит Украине один миллиард евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник, 25 октября, в Берлине на посвященной восстановлению Украины международной донорской конференции, отметила, что российские войска наносят на Украине удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической.

По словам фон дер Ляйен, Украина срочно, уже сейчас нуждается в срочной компенсации потерь.

Глава ЕК также заявила, что Россия пытается парализовать Украину, но ЕС не должен позволить этому произойти.

Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет выделять Киеву по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

Она предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины. Фон дер Ляйен предполагает, что для этого потребуется более 350 миллиардов евро.

Ранее в сентябре она говорила, что ЕС выделит 100 миллионов евро на восстановление школ на Украине.