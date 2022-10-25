В Екатеринбурге обнаружили ямы с останками жертв политических репрессий

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25 октября 2022, 19:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, археологи Музея истории Екатеринбурга вскрыли 15 могильных ям с останками жертв политических репрессий 30-50-х годов XX столетия. На 12 км Московского тракта было зафиксировано около 49 могильных ям.

По предварительным сведениям, там могут находиться почти 2000 останков. Почти во всех обнаруженных черепах выявили пулевые отверстия. В самих же ямах лежат личные вещи, датированные 1930-ми годами. Археологи считают, что это может быть доказательством существования расстрельного полигона НКВД. О том, что найденные останки действительно принадлежат жертвам репрессий, отчётливо говорит характер травм.



Сейчас музей намерен уведомить следственное управление по Свердловской области об обнаружении останков. С момента их смерти прошло менее сотни лет. Исполняющий обязанности директора музея господин Пушкарёв считает, что останки необходимо идентифицировать, отобрать их ДНК и сравнить с родственниками убитых. «Конечно, всё это по желанию родственников», - добавил руководитель. Также организация обсуждает с представителями Музея ГУЛАГа возможность продолжения исследования территории. Речь идёт о геофизическом и лидарном обследовании.