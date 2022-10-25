Ирина Волк: В Кемеровской области госавтоинспекторы спасли из горящего дома семью с двумя малолетними детьми

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25 октября 2022, 19:02 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

В городе Топки госавтоинспекторы во время ночного дежурства заметили огненное зарево. Оказалось, что это горела крыша частного дома. Полицейские направились к месту пожара. К этому времени огонь стал распространяться по всему зданию.



Выяснилось, что в доме проживает супружеская пара, их дочь и сын – пятилетние двойняшки, а также 74-летняя женщина. «Сначала вынесли на руках детей, затем эвакуировали их бабушку, которая по состоянию здоровья практически не может самостоятельно передвигаться. Мама малышей вышла из горящего дома сама», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Автоинспекторы также вывели домашний скот, оказавшийся в огненной ловушке. Позднее на место прибыли пожарные и медики. Никто из жильцов не пострадал.