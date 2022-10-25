АО «Военторг» отвергает свою причастность к скачку цен на продукцию для мобилизованных

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2022, 13:09 Источник: kp.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российские СМИ сообщали, что некоторые необходимые мобилизованным россиянам вещи подорожали на 140%. Обоснованностью столь резкого повышения цен на эти товары уже заинтересовались ФАС и Генпрокуратура. Тем временем выяснилось, что АО «Военторг» Минобороны России к некоторым видам такого рода продукции никакого отношения не имеет и за связанный с этим скачок цен ответственности не несёт.



АО «Военторг» производит и поставляет в военные части и дочерним компаниям вещевое имущество. То есть именно вещи — форменные комплекты или отдельные их части. Реализацией же специального снаряжения, включая бронежилеты и прочее, организация не занимается.



В розницу товары продаются как в официальном интернет-магазине, так и в магазинах «дочек»: «Военторг-Восток», «Военторг-Центр», «Военторг-Юг», «Военторг-Запад», «Военторг-Москва» и «Военторг-Ритейл». Генеральный директор АО «Военторг» сообщил в ФАС, что с августа по сентябрь этого года роста цен на товары, реализуемые в торговых сетях дочерних обществ, не было.



Тем временем в России разрослись различные «Военторг Взлет», «Военторг Военград», которые к официальному АО «Военторг» никак не относятся. Кроме того, ситуацией, связанной с частичной мобилизацией, воспользовались предприниматели, торгующие на маркетплейсах «Озон», «Вайлдбериз» и «Авито». Они умудрились взвинтить цены даже на подделки.



Между тем качество такого товара имеет огромное значение. За 8 тысяч рублей можно купить теплый и комфортный «Спальный мешок-одеяло» и сгореть в нем заживо. Дело в том, что он должен быть не только теплым, но и состоять из негорючего материала или иметь противопожарную пропитку.



Известно, что несколько лет назад Минобороны распродало со складов множество старой амуниции. Предприниматели закупились тысячами телогреек, фляжек и вещмешков. Всё это сегодня может оказаться на рынке. Такую амуницию армейского образца использовать в боевой обстановке небезопасно. Никто сейчас не скажет точно, почему она была снята с длительного хранения.



Туристическую, охотничью и спортивную одежду, которую продают под вывеской «Военторг» на «Ozon», «Авито» и «Wildberries» тоже рискованно использовать в боевой обстановке. Она не прошла армейскую приемку, а значит, при определённых условиях, не рассчитана на ежедневную носку. Она может не выдержать даже нескольких стирок, а нитки, молнии и пуговицы могут выходить из строя после машинной стирки, обработки высокой температурой и химией.



Ни в коем случае нельзя покупать на маркетплейсах бронежилеты. Любой бронежилет представляет собой две «сумки», которые перебрасываются через голову. В скрытых кармашках этих «сумок» помещаются кевларовые пакеты или бронепластины. Тем временем в российских маркетплейсах можно купить бронежилет с пластинами от пластиковых пулек страйкбольного оружия. Даже если попытаться заменить их усиленными, то они моментально прорвут карманчики и выпадут. Настоящий бронежилет должен проходить военную приемку и выдаваться в воинской части.



«Wildberries» предлагает приобрести дождевик цвета хаки, камуфлированной раскраски, всего за 100 000 рублей. При этом он не является продукцией какой-либо известной марки, обладающей «чудесными» свойствами.



Стало известно, что вбросами о том, что у Минобороны не хватает формы для мобилизованных, на регулярной основе занимаются порядка 200 000 телеграмм-каналов. Их авторы вещают с территории Украины и ряда других стран. Ажиотаж они подстегивают разными способами. Используют кадры с жалобами наших мобилизованных, которые не отмечались в военкомате десятилетиями. Им выдали форму по ростовке, которую они указывали в учетной карточке сразу после срочной службы в армии.



В Минобороны РФ официально заявляют, что при убытии в зону специальной военной операции, контрактники обеспечиваются всем необходимым.



