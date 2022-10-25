Рогов сообщил, что в Мелитополе взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2022, 09:39

В Запорожской области во вторник утром взрыв прогремел в Мелитополе около офиса телекомпании ЗаТВ. Источник РИА Новости в структурах города сообщил о взорванном автомобиле возле здания телекомпании.

О пострадавших не сообщается. Взрывной волной поврежден фасад и окна в здании, где находится ЗаТВ. На месте происшествия работают экстренные службы. Взрыв квалифицируется как теракт.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости, что сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что прошлой ночью украинские военные нанесли удар по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя, было слышно не менее семи взрывов, - передает ТАСС.