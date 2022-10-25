В Мелитополе прогремел одиночный мощный взрыв

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25 октября 2022, 09:14 Источник: Администрация Мелитополя

В Мелитополе во вторник утром прогремел одиночный мощный взрыв. Администрация города Мелитополя написала о взрыве в своем Telegram-канале.

"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв", - указано в сообщении и добавлено, что вся информация об инциденте уточняется и будет дополнена.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает слабыми ответы на обстрелы украинскими военными присоединенных российских регионов.

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