Рамзан Кадыров считает слабыми ответы на обстрелы ВС Украины присоединенных российских регионов

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25 октября 2022, 07:41 Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает слабыми ответы на обстрелы украинскими военными присоединенных российских регионов. Кадыров ночью выложил в свой Telegram-канал аудиосообщение, в котором сказал, что спецоперация идет уже на нашей территории. Он выразил недовольство, как отвечаем мы.

Он указал, что в приграничных районах РФ ввели военное положение, но Украина продолжает обстреливать города. "Мы отвечаем слабо", - оценил чеченский лидер. По мнению Кадырова, "большего и худшего" не будет. "У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?" - добавил он.

Кадыров также назвал происходящее на Украине "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал всех мужчин, своих соотечественников, кавказцев, участвовать в СВО. Он считает, что "мусульмане и христиане должны объединиться в один кулак и биться, ответить".

"Вы куда смотрите? Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?" - сказал чеченский лидер.

Глава Чечни пообещал: "Я вам даю слово, мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, свои войска, инспекторов, техники, сколько бы они не отправили своих войск".

Кадыров призвал принять более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону". По его словам "сегодня нужны сила и воля", чтобы поднять "флаг победы".