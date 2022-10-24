В будущем в РФ может развиться технология беспилотного транспорта

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24 октября 2022, 00:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Высокие технологии и прогресс продолжают распространяться во многих сферах человеческого общества. Недавно Минтранс сообщил об активной работе государства и бизнеса по внедрению в РФ беспилотного транспорта. Тем не менее, исследователи сообщают, что живые водители могут спать спокойно ещё 10-15 лет. Причин в этом деле довольно много – правовые барьеры и пробелы, обусловленные вопросами безопасности, как дорожной, так и террористической. Причём, и сама технология считается не столь совершенной. Также по мнению экспертов, в санкционных условиях сперва предстоит добиться технологического суверенитета. Ведь имеющиеся решения потеряли свой потенциал масштабирования.

Где именно ведутся работы по внедрению беспилотного транспорта? В пресс-службе Минтранса отмечают, что это затронет железнодорожный, автомобильный, авиационный виды транспорта, и возможно, сельское хозяйство. Правда как сообщили журналистам в компании Cognitive Pilot, о массовом промышленном использовании беспилотного транспорта в РФ известно лишь в сферах рельсового транспорта и сельского хозяйства. В остальных сферах, по словам представителя организации, это либо исследовательские проекты, либо единичные решения, направленные, возможно, на повышение стоимости акций и на другие бизнес-задачи.

Но некоторые точечные проекты могут удивить. Например, в той же компании рассказали о системах автономного управления комбайнами, которые позволяют экономить топливо, сокращать сроки сборки урожая, повышать выработку механизатора и минимизировать потери культур. Для некоторых регионов страны «разумные» трамваи и тракторы – совсем не фантастика. Однако же переход на новые, прогрессивные рельсы явно массовым не становится. Одним из объяснений, почему технология прижилась в сельхозе даже лучше, чем в транспортной отрасли, связана с экономической целесообразностью. А с ней, в свою очередь, трудностей немало.

Ещё есть одно ограничение – инфраструктурное, которое связано с несовершенством данной технологии. Беспилотный же транспорт хорошо проявил себя в отдельно взятых системах с точным графиком работы и повышенными мерами безопасности. В случае с автотранспортом беспилотные технологии имеет место внедрять только на дорогах наивысшей технической категории. Сложности наблюдаются и с внедрением в РФ беспилотных трамваев. Такая техника – в первую очередь весьма дорогая, а также требует определённой квалификации в обслуживании. Поэтому до полного решения всех задач, связанных с внедрением «беспилотников», нужно подождать определённое время.