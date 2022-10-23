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Аргументы Недели Общество 13+

Поток желающих эвакуироваться из Херсона возрос

, 16:55

Поток желающих эвакуироваться из Херсона возрос
EMERCOM of Russia/ globallookpress.com

Число местных жителей, желающих эвакуироваться из Херсона, возросло. Для их перевозки организован дополнительный речной транспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию области.

«…органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города», - передали в ведомстве.

Этим утром были зафиксированы перебои в процессе эвакуации. Задержки речного транспорта происходили из-за резкого увеличения числа жителей, желающих добраться до левого берега Днепра. Отмечается, что сейчас все проблемы решены.

Ранее сообщалось, что ВСУ хотят уничтожить население Херсонской области.

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