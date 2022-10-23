Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: Задача ВСУ - уничтожить население Херсонской области

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23 октября 2022, 14:26 Источник: РИА Новости

Вооружённым силам Украины поставлена задача уничтожения населения Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



«У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона», - заявил Кирилл Стремоусов.



По словам заместителя главы ВГА Херсонской области, жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано выехать из опасных районов в другие регионы России.

Стремоусов отметил, что на сегодня вывезено более 25 тысяч человек.

«Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет», - подчеркнул Кирилл Стремоусов.





