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Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: Задача ВСУ - уничтожить население Херсонской области

, 14:26 Источник: РИА Новости

Вооружённым силам Украины поставлена задача уничтожения населения Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона», - заявил Кирилл Стремоусов.

По словам заместителя главы ВГА Херсонской области,  жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано выехать из опасных районов в другие регионы России.

Стремоусов отметил, что на сегодня вывезено более 25 тысяч человек.

«Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет», - подчеркнул Кирилл Стремоусов.


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