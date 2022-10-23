Участникам СВО будут выплачивать не менее 195 тыс. рублей в месяц

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23 октября 2022, 14:53

Все военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, будут получать не менее 195 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой канал «Объясняем.рф».



«Выплаты составят не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», - передали в источнике.



Отмечается, что место прохождения службы не играет роли при начислении денежных средств. Кроме того, военнослужащие начнут получать выплаты уже с периода подготовки к СВО.



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