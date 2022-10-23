Глава представительства ЛНР Мирошник завил, что Украина намеренно пытается избежать переговоров с Россией

Киев выдвигает неадекватные условия для переговоров с Россией, чтобы сделать их невозможными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу представительства ЛНР Родиона Мирошника.
По его словам, начало переговорного процесса между Киевом и Москвой не выгодно для Запада, который управляет местными властями. Украина представляет интерес для Вашингтона и Лондона исключительно как «площадка для совершения преступлений под чужим флагом».
Мирошник отмечает, что переговоры вряд ли состоятся в ближайшее время. Запад не желает поднимать эту темы, продолжая конфликт на свободной «зоне войны».
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл верит в победу «Руси православной».
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