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23 октября 2022, 14:30

Родион Мирошник, Alexander Rekun/ globallookpress.com

Киев выдвигает неадекватные условия для переговоров с Россией, чтобы сделать их невозможными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу представительства ЛНР Родиона Мирошника.



По его словам, начало переговорного процесса между Киевом и Москвой не выгодно для Запада, который управляет местными властями. Украина представляет интерес для Вашингтона и Лондона исключительно как «площадка для совершения преступлений под чужим флагом».



Мирошник отмечает, что переговоры вряд ли состоятся в ближайшее время. Запад не желает поднимать эту темы, продолжая конфликт на свободной «зоне войны».



Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл верит в победу «Руси православной».