Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Конашенков: МО РФ отразили наступление ВСУ на купянском направлении

, 14:25

Конашенков: МО РФ отразили наступление ВСУ на купянском направлении
Игорь Конашенков, Friedemann Kohler/ globallookpress.com

Вооруженные силы РФ на купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По словам источника, противник пытался продвинуться в сторону населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Отмечается, что в ходе сражения были ликвидированы более 20 украинских боевиков, а также военная техника: «один танк, один бронетранспортер и три автомобиля».

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по стратегическим объектам в Харькове.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей