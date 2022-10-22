Конашенков: МО РФ отразили наступление ВСУ на купянском направлении

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22 октября 2022, 14:25

Игорь Конашенков, Friedemann Kohler/ globallookpress.com

Вооруженные силы РФ на купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По словам источника, противник пытался продвинуться в сторону населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.



Отмечается, что в ходе сражения были ликвидированы более 20 украинских боевиков, а также военная техника: «один танк, один бронетранспортер и три автомобиля».



Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по стратегическим объектам в Харькове.