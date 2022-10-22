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Конашенков: армия РФ поразила цеха производства частей ракет «Нептун» в Харькове

, 14:06

Конашенков: армия РФ поразила цеха производства частей ракет «Нептун» в Харькове
Игорь Конашенков, MOD Russia/ globallookpress.com

Воздушно-космические силы России поразили в Харькове цеха оборонного предприятия «Коммунар», где производились головные части для украинских ракет «Нептун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«…в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии» , - передал он.

Отмечается, что удар удалось нанести благодаря использованию высокоточного оружия ВКС России.

Ранее сообщалось, что применение военной силы со стороны РФ оправдано.

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