Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Никита Сергеевич Михалков – один из тех, кто не изменил себе ни разу

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 октября 2022, 00:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Никита Михалков, фото из соцсети, Вконтакте

Никите Сергеевичу Михалкову 77. Мастер. И этим многое сказано. «Аргументы Недели» поздравляют Никиту Сергеевича Михалкова с прекрасной датой! Желаем многая лета! Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова поделилась своими мыслями о фильмах Никиты Сергеевича и о встрече с Мастером.

«Не очень умею и очень не люблю петь хвалебные песни. Но сейчас сделаю это с огромной радостью.

Никите Сергеевичу Михалкову исполняется 77 лет и я не могу, не поздравить его с этим замечательным юбилеем. Не знаю, насколько приятно быть юбиляром (свои юбилеи я пропускаю и стараюсь не замечать), но для поклонников юбилей - лишь повод сказать кому-то, что ты его любишь.

Я полюбила его с первой встречи. Но он об этом не знал. И я была далеко не одинока. Его первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» потряс мое поколение. 1974 год, подросло поколение сомневающихся во всем, потихоньку на кухнях начинается переоценка ценностей и неверие в громкие лозунги и - вдруг - ураганом проносится по дальневосточным сопкам боевой отряд красноармейцев, готовых умереть за всеобщее счастье и мировую революции. Сила этого романтизма была такова, что вся молодёжь целого поколения готова была сломя голову влиться в этот маленький бесстрашный отряд.

А потом была «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», а потом «Обломов», «Родня», «Пять вечеров», «Утомленные солнцем», «Двенадцать». В каждом фильме - целые миры. Каждый из этих фильмов - нестареющий шедевр, который будут смотреть и пересматривать многие поколения по всему миру.

Я перечисляю здесь только самое любимое, были и другие работы, на мой взгляд, менее удачные, но все равно отмеченные огромным талантом их создателя. Но даже если бы он снял лишь один из перечисленных фильмов, он уже остался бы в истории мирового кинематографа.

В перерывах между своими фильмами он появлялся как актёр в чужих, и каждый раз это было незабываемо, будь то юношеская роль у Данелии в «Я шагаю по Москве», или красавец-гусар в «Станционном смотрителе», или проводник в рязановском «Вокзале для двоих», или в его же «Жестоком романсе» в роли победителя всего и вся Паратова. Играл он и в своих фильмах, и я не думаю, что кто-нибудь на свете мог сыграть эти роли лучше.

Я считаю, что каждый из этих фильмов, каждая из сыгранных им ролей останутся в истории русского и мирового кинематографа. И вклад его в нашу культуру огромен и переоценить его невозможно.

Он родился, что называется, с золотой ложкой во рту. От рождения у него было всё - благородные предки (художники Суриков и Кончаловский от мамы и знаменитый детский поэт Сергей Михалков, автор не только любимых всеми советскими детьми стихов, но и Гимна Советского Союза), материальное благополучие, талант, красота. Не многим удаётся, получив такое наследство, не промотать его и не услышать в свой адрес, что природа в детях отдыхает. А ему удалось не только сохранить, но и приумножить все эти подарки судьбы. Как говорится, фамилию ты получаешь в наследство, а уважение надо заработать. И он это сделал.

Он получил за жизнь множество наград. И даже многими желанный, но недостижимый «Оскар». Но, как мне кажется, это для него не главное. А главное то, что он боец и победитель.

И даже сейчас, когда, казалось бы, после всего сделанного и созданного, можно с полным правом почивать на лаврах, он опять воюет. Его «Бесогон» - собирает миллионные аудитории, по всему миру и даёт нам уверенность, что нас не победить, что вместе мы - сила. Не зря его назвали Никита. Святой христианский Великомученик Никита известен тем, что побивал бесов, пытавшихся склонить его к язычеству. И процесс этот бесконечен. Так что почивать на лаврах - не в его судьбе.

Очень мало осталось из современных выдающихся деятелей нашей культуры, которые в бурные годы, когда обрушилась целая цивилизация под названием Советский Союз, не меняли бы свой вектор и не купились бы на соблазн растоптать то, чему раньше поклонялись. И как же горько бывает читать поздние «откровения» иных выдающихся и по-настоящему талантливых людей, которые, желая быть «в тренде», упустили возможность уйти под аплодисменты.

Никита Сергеевич - один из тех, кто не изменил себе ни разу. С первого его появления в нашей жизни и по сегодняшний день во всем, что он делает, есть бесконечная любовь к России и понимание её особого, только ей присущего пути. И в советские годы, и сейчас.

Не подвёл Никита-Бесогон ни разу. И мое отношение к нему осталось такое же глубоко-уважительное, как и в первую мою с ним встречу. Нет, неправильно говорю. Уважение мое к нему увеличилось многократно, как многократно увеличилось количество бесов вокруг нас.

Так что бейте бесов, Никита Сергеевич! Мы с Вами! И многая Вам лета!

И напоследок расскажу о маленьком и давнем событии моей жизни.

Когда-то, когда мы ещё жили в Израиле, мы частенько ездили в город Иерусалим и навещали там одну монахиню в монастыре Святой Марии-Магдалины на Масличной горе. Была она совсем молодой девушкой, родом из Москвы. В общем, подружились мы с ней и много времени проводили в интересных разговорах. В монастырь тот попасть с улицы было не просто, для посетителей он был практически закрыт. И вот идём мы с мужем как-то в монастырь, поднимаемся в горку по раскалённым камням, а навстречу нам знакомые, работники российского посольства, весьма высокопоставленные, надо сказать. И с ними Никита Михалков. Это был 1995 год, вскоре после присуждения ему «Оскара». И вид у них у всех довольно расстроенный. Хотели посетить знаменитый монастырь, а он закрыт. И ничего не помогло, ни должности, ни звания.

Ну тут мы, натурально, приглашаем с собой всю компанию и проводим в гостеприимно распахнувшуюся для нас маленькую зелёную железную дверку в белой каменной стене.

В монастыре мы провели несколько часов. Гуляли, разговаривали с монахинями, нам даже устроили небольшую экскурсию. Никиту там никто не знал - телевизора в монастыре не было. И его это совершенно не задевало. Он задавал вопросы, интересовался историей и - ни слова о себе. В творческой среде это встречается не так уж часто - чтобы что-то или кто-то, было тебе интереснее больше, чем ты сам.

А потом была небольшая служба в главном храме, во время которой, не увидев Никиту поблизости, я оглянулась и увидела, как Никита Сергеевич одну за другой засовывает купюры в ящик для пожертвований. Стараясь не привлекать к себе внимания.

После службы мы сидели на парапете стены, откуда виден весь старый Иерусалим и много разговаривали. И опять, он очень мало говорил и очень много спрашивал. Мы рассказали, о житье-бытье русской эмиграции в Израиле, а потом сфотографировались на память. Фотографию эту храню. Не ради чванства или гордости, а как воспоминание о встрече с хорошим человеком. Не знаю, помнит ли он об этом, но мы эту встречу запомнили навсегда.

Как о всякой яркой личности, о нем болтают разное. И завистников не надо сбрасывать со счетов, и тех же бесов. Но мое мнение о нем уже не изменится.

Навеки с уважением и с благодарностью за все, что сделано для России и для каждого русского.

С днём рождения, Никита Сергеевич! Будьте счастливы и, самое главное, творите!

Вы у нас такой один!»