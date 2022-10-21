Оперштаб Белгородской области рекомендовал предприятиям, школам и вузам приграничных районов перейти на дистанционку

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21 октября 2022, 20:33 Источник: ВКонтакте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallook.com

В целях безопасности предприятиям и учебным заведениям Белгорода и приграничных районов рекомендовано перейти на удаленку. Такое решение принял в пятницу оперативный штаб региона. Решения из открытой части заседания штаба опубликованы на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети «ВКонтакте».

Речь в них также идет об усилении мер по охране объектов критической инфраструктуры и об удовлетворении запросов местных жителей о временном переселении из приграничных зон. В частности, говорится о том, что «Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев».

Между тем, из комментариев под сообщением о заседании оперштаба следует, что людей, желающих переселиться, смогут разместить, скорее всего, только в пунктах временного проживания.

Ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о сильном пожаре на лакокрасочном заводе, начавшемся после прямого попадания в него снаряда.