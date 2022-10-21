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В Белгородской области снаряд попал в здание промышленного предприятия — начался сильный пожар

, 18:26 Источник: Telegram

В Белгородской области снаряд попал в здание промышленного предприятия — начался сильный пожар
Пожар на промышленном предприятии в Белгородской области. Фото: telegram/t.me/s/vvgladkov

На одном из предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области в пятницу вечером произошел сильный пожар из-за прямого попадания снаряда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте», - написал губернатор.

Более подробную информацию Гладков пообещал разместить позже.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области, как и в остальных регионах РФ, граничащих с Украиной, 19 октября введен средний уровень реагирования. 

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