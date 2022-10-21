В Белгородской области снаряд попал в здание промышленного предприятия — начался сильный пожар

На одном из предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области в пятницу вечером произошел сильный пожар из-за прямого попадания снаряда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте», - написал губернатор.
Более подробную информацию Гладков пообещал разместить позже.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области, как и в остальных регионах РФ, граничащих с Украиной, 19 октября введен средний уровень реагирования.