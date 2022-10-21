В каком статусе находится Латвийская Православная Церковь

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21 октября 2022, 16:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Согласно новому Закону, который инициировал президент Латвии Эгилс Левитс, Латвийская Православная Церковь должна стать автокефальной – иными словами, «уйти» от Московского Патриархата. И все это должно произойти до 31 октября.



Выяснить что-то в пресс-службе ЛПЦ практически невозможно – полностью закрытая организация. Да, ЛПЦ не жалует своих прихожан информацией даже на официальном сайте – общая инфо и ежегодные поздравления с Рождеством Христовым. Возможно, на это есть свои причины у ЛПЦ, не нам судить!



Лично я до сих пор нахожусь в «разрозненных чувствах» - автокефальная ли ЛПЦ или при Московском Патриархате? Как выяснилось, что я не одна такая!



Выяснилось, что и русскоязычные СМИ Латвии, к сожалению, не смогли связаться с пресс-службой ЛПЦ накануне Собора, но одно издание «Вести.лв» узнало следующие:



Анонимный делегат от мирян:



«Братья и сестры! Сегодня состоялся собор Латвийской Православной Церкви, на котором мне выпала честь быть делегатом от нашего храма. Важнейшее на сегодняшний день: 1) Мы не в расколе. 2) Все Святые Таинства действительны. 3) Идет канонический процесс утверждения самостоятельности нашей Церкви от Московской Патриархии. 4) Сегодня Святейшему Патриарху Кириллу утверждено прошение о даровании автокефалии которое будет отправлено в ближайшее время.



Не поддавайтесь никакой панике! Не слушайте тех, кто говорит, что нельзя ходить в храмы и причащаться! На данный момент не нарушено ни одно каноническое правило! Митрополит просил всех молиться за него и за нашу Святую Церковь! Аминь!»



Священник ЛПЦ*:



«Добрый день! Собор состоялся. Как я и говорил, принято - исполнить закон и внести изменения в юридический устав. И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации. Других решений не принимали. Голосовали 161, за 160, против 1, 0 воздержались».



Из вышесказанного следует, что ЛПЦ стала автокефальной, приняла «постановление» президента Латвии Эгилса Левитса… А вот, что касается «раскола», то тут не все так однозначно…



Что удалось узнать балтийскому бюро «АН»?



Из личного источника в Риге, я смогла понять, что не все священнослужители готовы принять «новые постановления»…



По понятным причинам, имя, фамилия священника не разглашается:



«Вместе с Московским Патриархатом у нас была «семья»… Это все политические игры, чтобы наказать тех же православных, которые в большинстве своем русские… Чтобы можно было управлять ЛПЦ. То, что уедут некоторые священники – правда. Не будут принимать эти новые правила. Как же не в расколе? А в чем же тогда? Есть свои канонические законы, которые могут измениться…»



Недавно, я разговаривала с одним ответственным, государственным латышским господином на данную тему, и вот какое мнение услышала:



«А за это Путину скажите спасибо. Вот и получили!»



Совершенно ясно, что националы Латвии элементарно и местечково мстят своим же русским, православным. Вот только не имеет представление «ответственный господин» из Латвии, что есть вера для православного человека, и что он может сделать, если попирают его веру… И забыл, видимо, «ответственный господин» из Латвии, чем закончилось для Украины такая «автокефалия»…



Когда-то мне латвийский седой священник сказал – «Бога затронули. Нет больше Украины, увидите».



Увидели.



В Латвии Бога затронули и веру… Уже врата ада открылись в Риге – асфальт уходит под землю в аккурат у президентского дворца… Закономерно!