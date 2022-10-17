Бастрыкин: главная задача СК России – расследование преступлений ВСУ

Аргументы Недели → Общество 13+

17 октября 2022, 19:02

Фото: машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что главная задача СК России – расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Нормы международного гуманитарного права дают Российской Федерации основания осуществлять свое расследование, поскольку государства обязаны разыскивать и привлекать к ответственности тех, кто совершает военные преступления», – указывает СК РФ. В связи с этим Бастрыкин сообщил, что надеется на создание в ближайшее время судебной системы в новых регионах страны. Более того, нужно сделать все возможное, чтобы система заработала как можно раньше.

«Также он выразил мнение, что вступление в законную силу приговоров судов в отношении украинских националистов будет иметь упреждающий характер и нести функцию предупреждения совершения новых преступлений представителями фашистского киевского режима», – передаёт СК РФ.