В России за сутки выявили 33 061 новый случай заражения COVID-19

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22 августа 2022, 11:18

ПЦР-тест, https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 061 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на понедельник, 22 августа, количество госпитализаций за сутки в Российской Федерации составило 1 704 и снизилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 8%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 57 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 22 281 человек, что на 0,2% больше в сравнении с показателями 21 августа.