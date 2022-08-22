В России за сутки выявили 33 061 новый случай заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 061 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По состоянию на понедельник, 22 августа, количество госпитализаций за сутки в Российской Федерации составило 1 704 и снизилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 8%.
В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 57 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 22 281 человек, что на 0,2% больше в сравнении с показателями 21 августа.