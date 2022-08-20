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Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили более сорока тысяч случаев заражения коронавирусом

, 12:00

В России за сутки выявили более сорока тысяч случаев заражения коронавирусом
пробирки, https://unsplash.com/photos/0jE8ynV4mis

В России за минувшие сутки зарегистрировали 40 010 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на субботу, 20 августа, количество госпитализаций в Российской Федерации за сутки составило 3 450 и увеличилось в сравнении с предшествующими 24 часами на 3%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период скончались 69 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в России выздоровели 24 222 человека, что на 10,7% больше в сравнении с показателями 19 августа.

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