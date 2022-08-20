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Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что коронавирус нового типа становится сезонным заболеванием

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что коронавирус нового типа становится сезонным заболеванием
COVID-19, https://unsplash.com/photos/FcDqdJUM6B4

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус нового типа становится сезонным заболеванием, как грипп и прочие ОРВИ.

Наталья Пшеничная сообщила о существовании признаков, свидетельствующих о переходе коронавируса в разряд сезонных болезней.

Эпидемиолог уточнила, что в осенне-зимний период регистрируется максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда острых респираторных вирусных инфекций. В теплое время года в свою очередь заболеваемость коронавирусом нового типа находится на уровне ниже осенне-зимних пиков.

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