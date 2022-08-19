Патрушев не исключил, что США хотят скрыть свою роль в разработке COVID-19 и избежать ответственности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, хотят скрыть собственную роль в разработке вируса и избежать ответственности.
Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте заявил, что РФ выступает против перекладывания американской стороной вины в вопросах происхождения коронавируса на другие государства.
По словам секретаря Совбеза России, нельзя исключать, что США таким образом стремятся уйти от ответственности, скрыть свою роль в разработке COVID-19 и отвлечь внимание мира от собственной деятельности по наращиванию военно-биологической активности.