Патрушев не исключил, что США хотят скрыть свою роль в разработке COVID-19 и избежать ответственности

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19 августа 2022, 11:44 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, https://unsplash.com/photos/EAgGqOiDDMg

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, хотят скрыть собственную роль в разработке вируса и избежать ответственности.

Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте заявил, что РФ выступает против перекладывания американской стороной вины в вопросах происхождения коронавируса на другие государства.

По словам секретаря Совбеза России, нельзя исключать, что США таким образом стремятся уйти от ответственности, скрыть свою роль в разработке COVID-19 и отвлечь внимание мира от собственной деятельности по наращиванию военно-биологической активности.