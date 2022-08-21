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КП: Дугин рассказал следователям, что они с Дарьей получали угрозы от украинских националистов, но не придавали им значения

, 21:03 Источник: Комсомольская правда

КП: Дугин рассказал следователям, что они с Дарьей получали угрозы от украинских националистов, но не придавали им значения
Александр Дугин, фото из соцсети

По факту гибели журналистки, общественного деятеля, политика Дарьи Дугиной расследуется уголовное дело.
Молодой политик, философ погибла на глазах своего отца. Дарье было 29 лет.

Дугина – дочь лидера Международного евразийского движения, кандидата философских наук, доктора политических наук, доктора социологических наук, профессора Александра Дугина, который за свои взгляды был внесен в санкционные списки Запада.

Источник kp.ru в правоохранительных органах рассказал, что следователям удалось побеседовать с Александром Дугиным.
По его словам, они с Дарьей в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.

В субботу вечером отец и дочь Дугины были на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Домой в Москву Дарье поехала первой.
Отец ехал буквально следом. Внедорожник, в котором ехала девушка, взорвался на его глазах.

Самодельная бомба, установленная под днищем внедорожника, сработала на Можайском шоссе.
По предварительной версии, мощной взрывного устройства была 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Турецкий политик Перинчек назвал гибель Дарьи Дугиной заговором против дружбы Турции и России.

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