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Аргументы Недели Политика 13+

Турецкий политик Перинчек назвал гибель Дарьи Дугиной заговором против дружбы Турции и России

, 18:59

Турецкий политик Перинчек назвал гибель Дарьи Дугиной заговором против дружбы Турции и России
Александр и Дарья Дугины, фото паблик Военный осведомитель, Вконтакте

Убийство молодого российского политика, дочери лидера Международного евразийского движения, профессора Александра Дугина Дарьи Дугиной – это заговор против турецко-российской дружбы и совместных действий Турции и России. Такое мнение выразил турецкий политик, генеральный секретарь партии «Родина» Догу Перинчек.

Его цитирует РИА Новости: «Это заговор против турецко-российской дружбы и процесса сотрудничества двух стран».
По словам турецкого политика, «цель – Турция, цель – Россия».

«Целью также является воля и действия стран региона, особенно процесс сотрудничества Турции с Сирией против империализма США», - подчеркнул Догу Перинчек.

Политик отметил, что Дарья Дугина обладала «уникальными качествами и блестящими знаниями, она была большим другом Турции». Перинчек также сказал, что дочь Александра была одним из видных интеллектуалов России.

«Дарья Дугина вместе со своим отцом и нашим дорогим другом Александром Дугиным приложили большие усилия и внесли свой вклад в турецко-российскую дружбу и сотрудничество», - отметил он.

Перинчек заявил, что смерть Дугиной беспрецедентна и является невосполнимой потерей как для России, так и для Турции.

Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля, на котором она ехала с фестиваля, в Одинцовском районе Подмосковья.
Девушка погибла на месте происшествия.

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