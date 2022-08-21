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Василий Пискарев: версиям об убийстве Дугиной по политическим мотивам должно быть уделено особое внимание

, 20:40

Василий Пискарев: версиям об убийстве Дугиной по политическим мотивам должно быть уделено особое внимание
Депутат Государственной думы Василий Пискарев / Russian State Duma Photo Service / http://www.globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что версиям об убийстве Дарьи Дугиной по мотивам политической ненависти должно быть уделено особое внимание. Об этом депутат написал в своем официальном Telegram-канале.

Он уточняет, что спланированный характер «этого чудовищного преступления» очевиден. В этой связи версиям об убийстве по мотивам политической ненависти или вражды, а также «связи произошедшего с профессиональной деятельностью погибшей и ее отца Александра Дугина» необходимо уделить особое внимание.

Пискарев выразил уверенность, что следственные органы проведут «всестороннее и объективное расследование убийства» Дарьи Дугиной.

Ранее в воскресенье нами сообщалось, что Мария Шукшина считает, что при убийстве Дугиной основной удар был направлен на идеологию. 

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