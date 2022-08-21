В поселке Деулино отменили частичную эвакуацию в связи с остановкой огня

В поселке Деулино, расположенном в Рязанской области, отменили частичную эвакуацию из-за удачной остановки распространения огня. Об этом сообщили информационному агентству ТАСС в оперативном штабе региона.
Как сообщается в оперштабе, огонь вблизи Деулино остановлен, «частичная эвакуация отменена».
Ранее в воскресенье нами сообщалось, что в Рязанской области региональное МЧС и руководство региона начали полную эвакуацию деревни Ольгино и частичную поселка. Благодаря эффективной работы представителей службы удалось предотвратить распространение огня по направлению Деулино.
В связи с этим частичная эвакуация жителей поселка была отменена.