В Рязанской области началась эвакуация двух населенных пунктов из-за пожаров

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21 августа 2022, 17:31

Пожарные МЧС тушат лесной пожар / EMERCOM of Russia / http://www.globallookpress.com

Началась эвакуация двух населенных пунктов в Рязанской области из-за сильных пожаров. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что спасатели службы полностью эвакуируют жителей деревни Ольгино. Частичная эвакуация проводится в поселке Деулино Рязанского района. Предварительно были подготовлены временные пункты для размещения людей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что эвакуация связана с ухудшением погодных условий и вынужденной перегруппировкой сил пожарных для усиления защиты населенных пунктов от перехода огня.

Малков добавил, что региональные силы МЧС и руководство региона контролируют ситуацию и проводят необходимые организационные мероприятия.

«Подготовлены временные пункты размещения людей. На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время они будут усилены», - пишет он.

Ранее нами сообщалось, что Москва направила спасателей и технику для борьбы с пожарами в Рязанской области.