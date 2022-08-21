Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Оперштаб: за сутки в России выявлено 39 669 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека

, 11:40 Источник: Стопкоронавирус.рф

Оперштаб: за сутки в России выявлено 39 669 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека
Автомобиль медслужбы. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

За последние сутки в России инфицированы COVID-19 39 669 человек - это немного меньше, чем в субботу, когда количество выявленных новых случаев коронавирусной инфекции стало самым большим с 14 марта. 

Такие данные приводит в воскресенье оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций в стране за сутки составило 1853. Умерло 64 человека.

По данным штаба, в тройке лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 — Москва (инфицирован за сутки 7431 человек), Санкт-Петербург (4407) и Подмосковье (2855). 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика

Читатели Der Spiegel: «А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?»

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали в своих комментариях на новость о том, что транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября на плановое техобслуживание. Многие из них испуганы тем, что поставки российского газа после этого могут или снизиться или совсем прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом.