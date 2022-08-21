Оперштаб: за сутки в России выявлено 39 669 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека

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21 августа 2022, 11:40 Источник: Стопкоронавирус.рф

Автомобиль медслужбы. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

За последние сутки в России инфицированы COVID-19 39 669 человек - это немного меньше, чем в субботу, когда количество выявленных новых случаев коронавирусной инфекции стало самым большим с 14 марта.

Такие данные приводит в воскресенье оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций в стране за сутки составило 1853. Умерло 64 человека.

По данным штаба, в тройке лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 — Москва (инфицирован за сутки 7431 человек), Санкт-Петербург (4407) и Подмосковье (2855).