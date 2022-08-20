Глава Минобороны РФ Шойгу: гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически поставлена на вооружение, начинается ее серийное производство

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» фактически поставлена на вооружение, начинается серийное производство данного снаряда. Соответствующее заявление сделал, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 1», руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон", у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — отметил Шойгу.
Ранее в субботу сообщалось, что министр обороны назвал проявлением нацистской политики идею о запрете для всех россиян въезда на территорию государств, которые являются членами Европейского союза.