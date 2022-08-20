Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете для всех граждан России въезда в страны Евросоюза

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20 августа 2022, 11:20

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса, назвал проявлением нацистской политики идею о запрете для всех граждан РФ въезда на территорию государств, входящих в Европейский союз. Об этом информирует ТАСС.

«Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал отменить туристические шенгенские визы, уже выданные гражданам РФ.