Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал отменить уже выданные россиянам туристические шенгенские визы

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19 августа 2022, 10:11

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Hannibal Hanschke / globallookpress.com

Габриэлюс Ландсбергис, руководитель литовского внешнеполитического ведомства, призвал отменить туристические шенгенские визы, уже выданные гражданам Российской Федерации. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал отменить уже выданные гражданам РФ туристические шенгенские визы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе в МИД РФ выступили с заявлением о том, что Москва не исключает реализации сценария, при котором на уровне Европейского союза будет принято решение прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.