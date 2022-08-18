МИД РФ: Москва не исключает, что на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

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18 августа 2022, 15:49

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва не исключает, что на уровне Европейского союза будет принято решение прекратить выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«Россия не исключает, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам — МИД РФ», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественное дипломатическое ведомство сочло неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.