1 сентября Путин проведет первое заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи

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20 августа 2022, 14:00 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, MFA Russia/ globallookpress.com

Днем в субботу, 20 августа, стало известно, что президент РФ Владимир Путин 1 сентября 2022 года проведет первое заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что в стране стартует новое детское движение, а также заявил, что 1 сентября глава государства проведет первое заседание наблюдательного совета.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон "О российском движении детей и молодежи". Его целями, в частности, является содействие проведению госполитики в интересах подрастающего поколения, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации их досуга и развития.