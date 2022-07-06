Госдума приняла закон о движении детей и молодежи РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 14:59

Конкурс "Большая перемена", Rosatom/ globallookpress.com

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении законопроект «О российском движении детей и молодежи».

Цели движения, согласно закону, заключаются в содействии проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участии в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создании возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовке детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.



Депутаты также поддержали поправку, согласно которой движение сможет открывать свои филиалы за рубежом, а также сотрудничать с международными общественными организациями, если их цели соотносятся с целям движения.



Ранее сообщалось, что Минпросвещению требуется 41,9 млрд рублей на мероприятия антитеррористической безопасности в учебных заведениях требуется