Минпросвещения: на мероприятия антитеррористической безопасности в учебных заведениях требуется 41,9 млрд рублей

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6 июля 2022, 14:00

Учебное заведение, Aleksander Polyakov/ globallookpress.com

В Министерстве просвещения России сообщили, что не все учебные заведения в РФ отвечают требованиям антитеррористической безопасности, на их реализацию требуется 41,9 млрд рублей.

«Наиболее остро стоит вопрос оснащения образовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны, охранной сигнализацией, стационарными или ручными металлоискателями», - отметили в ведомстве.

Статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев отметил, что на финансирование мер безопасности требуются 41,9 млрд рублей. Он добавил, что эту сумму уже запросили у Министерства финансов России.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября