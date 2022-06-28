Кравцов: Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября.
«По обеспечению учебниками - об этом говорили учителя и в Мелитополе, Бердянске, Донецке - сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены российскими учебниками», — поделился Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения также добавил, что учебная программа в них будет «адаптирована».
Ранее Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается. Школьники и студенты приступят к занятиям с 1 сентября.
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