Кравцов: Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября

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28 июня 2022, 11:11

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, obrnadzor.gov.ru/ globallookpress.com

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия обеспечит школы на освобожденных территориях Украины российскими учебниками до 1 сентября.



«По обеспечению учебниками - об этом говорили учителя и в Мелитополе, Бердянске, Донецке - сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены российскими учебниками», — поделился Сергей Кравцов.



Глава Минпросвещения также добавил, что учебная программа в них будет «адаптирована».



Ранее Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается. Школьники и студенты приступят к занятиям с 1 сентября.