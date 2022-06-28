Кравцов: перенос учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается

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28 июня 2022, 09:47

Министр просвещения Сергей Кравцов, Russian Government/ globallookpress.com

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил на встрече с журналистами, что вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается.



"Так вопрос не обсуждается", - ответил министр на вопрос ТАСС о переносе учебного года.



В этом году ЕГЭ в ЛНР прошло на пяти площадках, организованных в Луганске и Краснодоне. На экзамен пришло около 400 выпускников.



На территории ДНР также были оборудованы четыре пункта сдачи ЕГЭ: в Донецкой гимназии информационных технологий №61, в Макеевском лицее №2 «Престиж», в Горловском лицеи №14 «Лидер» и в ДонНУЭТ имени Туган–Барановского. В предыдущие годы выпускники школ Республики имели возможность сдавать ЕГЭ в соседней Ростовской области.



Ранее сообщалось о подписании стандарта церемонии поднятия государственного флага России в школах, который поспособствует патриотическому воспитанию школьников.