Министр просвещения Кравцов сообщил о подписании стандарта церемонии поднятия государственного флага России в школах

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9 июня 2022, 16:11

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в четверг, 9 июня, сообщил о подписании стандарта церемонии поднятия государственного флага России в школах.

Кравцов рассказал журналистам, что стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте РФ и подписан. По информации министра, в стандарте описаны порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба Российской Федерации, передает РИА Новости. Подписанный главой Минпросвещения документ пока не опубликован.

Сергей Кравцов предложил учредить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна перед началом школьных занятий 19 апреля 2022 года. Он полагает, что это поспособствует патриотическому воспитанию школьников. Владимир Путин инициативу министра поддержал и подчеркнул, что «нужно, чтобы это было сделано достойно».