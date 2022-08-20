RT сообщает, что 77% граждан России для поездок осенью выбирают направления внутри страны

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20 августа 2022, 12:43

турист, https://unsplash.com/photos/45Rs6D7cPM0

Аналитики сообщили журналистам в субботу, 20 августа, что почти 80% граждан Российской Федерации для поездок осенью выбирают направления внутри страны. Также россияне посещают дружественные государства.

Согласно последней информации, осенью на внутреннее бронирование приходится около 77% от количества всех оформленных билетов, причем наибольшей популярностью пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Чаще всего граждане РФ отдают предпочтение трехзвездочным отелям, реже они бронируют апартаменты и гостевые дома.

Как сообщает RT повышенный спрос фиксируется также на гостиницы Махачкалы и Владивостока.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с журналистами уточнил, что очередной этап программы туристического кешбэка позволит поддержать спрос на путешествия внутри России в осенний период, который традиционно считается более низким по сравнению с летним.

Отмечается, что в последнее время россияне стали активнее планировать поездки за рубеж. Граждане планируют отправиться в Турцию (доля бронирований составляет 15,9%), Армению (10,9%), Таиланд (10,2%), Узбекистан (6,3%), Казахстан (5,5%), ОАЭ (4,4%), а также Киргизию (4,1%).