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В МИД Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд в страны ЕС для российских туристов

, 07:47 Источник: РИА "Новости"

В МИД Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд в страны ЕС для российских туристов
флаг Португалии, https://unsplash.com/photos/d_v_it9Qqxo

Министерство иностранных дел Португалии в комментарии для местного издания заявило, что страна выступает против запрета на въезд в государства Европейского союза для российских туристов.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, по мнению властей Португалии, ключевой целью режима санкций не должно быть наказание российского народа.

В Министерстве иностранных дел добавили, что Лиссабон будет участвовать в обсуждении вышеуказанного вопроса на европейском уровне, способствуя выработке общей позиции стран-членов Евросоюза.

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