В МИД Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд в страны ЕС для российских туристов

Министерство иностранных дел Португалии в комментарии для местного издания заявило, что страна выступает против запрета на въезд в государства Европейского союза для российских туристов.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, по мнению властей Португалии, ключевой целью режима санкций не должно быть наказание российского народа.
В Министерстве иностранных дел добавили, что Лиссабон будет участвовать в обсуждении вышеуказанного вопроса на европейском уровне, способствуя выработке общей позиции стран-членов Евросоюза.