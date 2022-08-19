В Эстонию перестали пускать всех подряд украинцев и россиян

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19 августа 2022, 17:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Совершенно точно, что Эстония перестала пускать без тщательной проверки всех подряд украинцев и россиян.



Шеф-редактор Балтийского бюро «АН» убедилась в этом лично.



История такова – рассказываю глазами очевидца.



Итак, я возвращалась из Москвы, где находилась в командировке, в Латвию через Эстонию. Нет, я не мазохистка, но билетов на Ригу не было. Что же делать, когда приперло вернуться? Вот и было принято решение всей редакцией и моим «латышеским» мужем, который находился в Латвии, что отчалю я от «Северных ворот» в сторону Санкт-Петербурга, потом Эстония, а уже и заветная Рига.



Я упущу рассказ о своих опухших ногах, о том, кто похрюкивал мне в ухо в автобусе, чьи ноги, Святые Угодники, я вынуждена была лицезреть, а сразу перейду к делу – Эстонии!



Понятно, что как шеф-редактор балтийского бюро «АН», я частенько бываю в Эстонии по работе, и, конечно, чувствую себя вполне комфортно в этом европейском государстве.



Итак, автобус прибыл на российско-эстонскую границу…



Российскую границу прошли без приключений и довольно быстро – все организованно! Да, была собачка, которая обнюхала багаж, но это совершенно верно!



Небольшое отступление… В нашем автобусе ехала пожилая семейная пара… лет так за 70… Весь автобус уже знал, что они едут в Таллин, чтобы сходить на кладбище к своим близким друзьям. Мы все прониклись рассказом о друзьях, родных, предках этих милейших старичков, но! Когда автобус стал направляться к эстонской границе, то дедулю словно подменили – он стал требовать у водителя, чтобы он остановил автобус у «Duty Free»… Беспокойный старичок решил купить бутылочку, чтобы отпраздновать поездку! Бедный водитель пытался объяснить, что стеклянную тару могут не пропустить эстонцы, но дедуля гнул свое! Я решила вмешаться в разговор и очень об этом пожалела – только было открыла свой рот «с вопросом» - «А вы знаете, что можно провозить через эстонскую границу?», как мне «влетело» - «Российские пограничники сказали, что с бутылкой проблем не будет! И я не собираюсь слушать этих эстонцев, и я за спецоперацию! Хочу выпить и выпью!» А дальше на минут сорок, весь автобус выслушал лекцию о том, что мы все не умеем жить, бесхозяйственные, транжиры и «курилки» - мол, нам бы только, простите, пожрать, покурить и… сами понимаете…



Я, конечно, не прочь поесть и покурить, но насчет всего остального – личное, интимное… Одним словом, пристыдил нас дедуля!



Автобус остановился на эстонской границе… Водитель сказал, чтобы украинцы и представители иностранного государства выходили первыми… Я немного задумалась – иностранное государство – что сие значит? Мы вроде на эстонской границе, а у меня латвийский паспорт… Кстати, находились мы в пограничном пункте Нарвы, а до того был Ивангород.



Я провела «анализ» - если мы едем из России, то получается, что я представитель иностранного государства, раз имею документ Латвии… Я вышла из автобуса… Вот тут-то и увидела, что треть путешествующих, украинцы. Получается, что оставшиеся в автобусе – россияне, так как со мной вышло еще несколько эстонцев.



Ну, что я могу сказать! Россиян и украинцев «мурыжили» на границы долго, на каждого минут 25-30 уходило – задавали вопросы о том, куда, зачем едут, есть ли родственники в Европе, кто будет встречать, есть ли бронь гостиницы и т.д. Понятно, что проверяли… Я уже и не мечтала пройти пограничников – упарилась! Но очередь дошла и до меня! Увидев мой латвийский паспорт, женщина-страж мне улыбнулась и спросила – «вы домой?» Я опешила и выдала по-латышски: «brauc uz latviju», и мне мгновенно отдали паспорт. Мой «проход» эстонского паспортного контроля занял несколько секунд. Я поняла, что знание языков – дело полезное!



Но! Не все украинцы смогли пересечь эстонскую границу. Именно, на пункте пропуска Ивангород-Нарва. Почему?



На этот вопрос ответила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии:



«Наличие внутреннего паспорта гражданина Украины, не является основанием для того, чтобы был автоматический въезд на территорию Эстонии, даже если они считаются беженцами. Пограничники Эстонии могут препятствовать въезду в страну людей, у которых нет на это законных оснований или же выяснится, что последние годы они работали и проживали в России, имеют российское гражданство или вид на жительство в России».



Иными словами, в Эстонии не всем рады…



Что касается меня, но я более, чем через сутки прибыла в Латвию!





Латвия меня встретила «горшками Стакиса» - мэр Риги Мартиньш Стакис водрузил свои кадки в центре столицы, около которых любят почивать местные «бомжи»… Но на сей раз около «горшка Стакиса» я увидела плакат – «В моей смерти прошу винить Мартиньша Стакиса» - видать, не мне одной кадки с деревьями не нравятся…



Ну, здравствуй, Латвия! Я вернулась!