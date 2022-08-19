Карьерный консультант Валинуров заявил, что в конце года в России будет ощущаться нехватка курьеров и таксистов

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19 августа 2022, 13:01

такси, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу, 19 августа, рассказал, каких специалистов будет не хватать в Российской Федерации в конце текущего года.

Ильгиз Валинуров отметил, что в период новогодних праздников в России будет ощущаться нехватка курьеров, водителей такси и аниматоров, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки.

Эксперт в беседе с Общественной службой новостей добавил, что введенные в отношении РФ санкции меняют экономику и бизнес, однако при этом в стране все равно фиксируется недостаток квалифицированного персонала. Валинуров заметил, что уход из России ряда иностранных компаний лишь дал стране хороших специалистов, которые будут востребованы и быстро начнут работать в аналогичных организациях.